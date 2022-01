Oficjalnie. Miłosz Szczepański wypożyczony do końca sezonu do Warty Poznań. Okazja do regularnej gry Tomasz Galiński

fot. Warta Poznań

Miłosz Szczepański pomyślnie przeszedł testy medyczne w Warcie Poznań i został wypożyczony do klubu do końca sezonu. Dołączył już do ekipy "Zielonych" na obozie w Turcji.