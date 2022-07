Odnowiona sopocka Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej już po remoncie. Co zmienili za ponad 2 miliony złotych? | ZDJĘCIA

Sopocka Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej już po remoncie. Podkowa na otwarcie!

Co ważne, z poziomu foyer dostępna jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Budynek Sceny w Sopocie jako obiekt stosunkowo nowy, jest w dobrym stanie technicznym, jednakże, po dziesięciu latach intensywnej eksploatacji, niezbędne okazało się wykonanie prac poprawiających jego funkcjonalność i lepsze dostosowanie do potrzeb widzów, w tym osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe do Sceny Kameralnej w Sopocie wymieniono na szersze, powiększono je o boczne przeszklenia, zlikwidowano przedsionek, co pozwoliło na łatwiejszy dostęp do kasy i szatni.