Od piątku, 28 maja 2021 siłownie i kluby fitness ponownie otwarte. Działają w reżimie sanitarnym

- Podczas podejmowania aktywności fizycznej zmuszamy do intensywniejszej pracy nie tylko nasze mięśnie, do których należy również serce, ale także wszystkie układy naszego organizmu. Regularny ruch sprawia, że nasze ciało jest lepiej przygotowane do radzenia sobie z różnymi zaburzeniami, a więc m.in.. buduje się jego odporność. Aktywność fizyczna sprzyja również powrotom do zdrowia. W czasie treningu poprawia się przepływ krwi, a to we krwi transportowane są niezbędne substancje odżywcze, mikroelementy i witaminy. To wszystko ułatwia organizmowi regenerację nie tylko w przypadku COVID-19, ale również po przebytych infekcjach, stanach zapalnych czy kontuzjach. Należy jednak pamiętać, że zarówno w takich wypadkach, jak i po długiej przerwie od aktywności fizycznej, do ponownych treningów trzeba podchodzić w sposób odpowiedzialny i stopniowy - wyjaśnia kardiolog Łukasz Małek.