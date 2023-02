Ochotnicza Straż Pożarna Postolin została okradziona. Co zniknęło? | ZDJĘCIA, FILM

Zbiórka elektrośmieci rozpoczęła się w Postolinie 27 stycznia i potrwa do 1 marca. Działanie służy nie tylko ekologii. Dzięki zebranym elektrośmieciom (niepotrzebny lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), OSP w Postolinie otrzyma środki finansowe na doposażenie jednostki.

Dostanie, ale nie w takiej wysokości jakiej można było się spodziewać. Mimo bowiem dużej popularności akcji, której zasięg przekroczył znacznie teren objęty działaniami strażaków z Postolina, elektrośmieci ostatnio... ubyło. Stało się tak za sprawą złodzieja, który ukradł część zgromadzonych przedmiotów z placu przed remizą.

- Przykre jest to że takie rzeczy się dzieją. My jako jednostka OSP staramy się zdobyć każdy "grosz" jak tylko możemy, aby móc zainwestować w bezpieczeństwo naszego rejonu. Widać jednak że są osoby, które nie szanują nas i ludzi, którzy przywożą ten sprzęt, biorąc coś co nie jest ich. Nie jesteśmy w stanie pojąć jak tak można zrobić.. - powiedzieli nam pożarnicy. - Niestety, ale jest to chyba zawiść, bo nie mamy pojęcia, co innego może być powodem takich sytuacji - dodali.