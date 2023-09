Obwodnica Starogardu Gdańskiego celem gorących dyskusji polityków. Kiedy uda zbudować się wyczekiwaną drogę przez mieszkańców?

- W 2015 roku obwodnica była wpisana na listę najbliższych inwestycji do realizacji. W 2015 roku, gdy PiS doszedł do władzy, to została wykreślona z listy do realizacji i przeniesiono ją na listę rezerwową – mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Małgorzata Chmiel. - Zabiegałam z mównicy sejmowej o tę inwestycję, zorganizowaliśmy specjalne posiedzenie komisji infrastruktury, której jestem członkiem. Składałam poprawki do budżetu krajowego o pieniądze na dalszą realizację tego zadania – choćby na projekt. Nic to nie pomogło. Zabrakło poparcia posłów PiS. Pod naszymi silnymi naciskami udało się ją wpisać na listę 100 obwodnic. Studium dla obwodnicy powstało dzięki wysiłkom gminy, miasta i powiatu, które dołożyły około 1 mln złotych na tę dokumentację. Nie zrobił tego budżet centralny. Przetarg był obiecywany we wrześniu br. tego roku i go nie ma. W budżecie na rok 2024 nie ma ani złotówki na realizację obwodnicy Starogardu. Inwestycja jest przesuwna o kolejny rok. Oznacza to, że powstanie najwcześniej w 2029 roku.