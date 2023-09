Obrotowy most w Nowakowie. Ważna inwestycja dla przekopu Mierzei

Nowy most łączący oba brzegi rzeki Elbląg w żuławskiej miejscowości Nowakowo jest podobny do tych, które zaprojektowano i zbudowano dla przekopu Mierzei Wiślanej. Przęsło obraca się na jednej podporze, otwierając się dla ruchu wodnego, lub zamykając, pozwalając na przejazd samochodów. Zautomatyzowana konstrukcja funkcjonuje od początku lipca, kiedy to doszło do jego uroczystego otwarcia.