Nowy wózek dla gdańskiej syreny. Dołącz do zbiórki!

Skąd czerpiesz siłę do działania i do walki z codziennymi trudnościami?

Myślę, że wzięło się to stąd, że już od dziecka miała na mnie wpływ niezłomna postawa mamy, która po śmierci mojego taty, jeszcze przed moimi narodzinami, musiała poradzić sobie jakoś z dwójką mojego starszego rodzeństwa. Wiadomo, nie od dziś, że wychowywanie dziecka niepełnosprawnego to także prawdziwe wyzwanie i próba charakteru. Od zawsze pamiętam, że to ona jeździła ze mną po szpitalach, na rehabilitacje, organizowała środki na potrzebny mi sprzęt, taki jak wózki czy odpowiednie obuwie ortopedyczne i wiele, wiele innych. Zawsze we mnie wierzyła, czasem bardziej niż ja sama w siebie i pchała mnie do przodu, jednocześnie nie będąc zbyt nadopiekuńczym rodzicem - a to często się zdarza u rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dzięki niej, jako nastolatka wylądowałam w drużynie pływackiej, gdzie zaczęłam regularne treningi, a przez kolejne lata jeździłam na zawody. To wszystko kształtowało mój silny charakter. Pływanie pokazało mi, że ciężką pracą można osiągnąć naprawdę wiele. Z czasem jednak przestałam pływać, skupiłam się na skończeniu szkoły i wtedy nadeszła ciężka choroba mojej mamy, która po roku walki ją zabrała. Nawet w czasie chemioterapii widziałam, jak silną jest kobietą. wszystko starała się robić sama, nie poddawała się, jednak w końcu nadszedł taki czas, że i ona potrzebowała pomocy. Wtedy, wraz z rodzeństwem, to ja starałam się pomagać jej jak mogłam. Podawałam leki, przygotowywałam wszystko, czego potrzebowała w danym momencie, a jak było trzeba, organizowałam pomoc na już. Niestety 31 lipca 2016 roku zmarła. Wiedziałam, że dopiero teraz zaczyna się dla mnie prawdziwa walka o normalne życie. Wtedy też usłyszałam od kogoś, że niczego ot tak nie dostanę, że muszę sama sobie na to zapracować. Wryło mi się to mocno w głowę, a że w sumie od dziecka też byłam taką Zosią Samosią, to po prostu wiedziałam, że mimo niedogodności życiowych muszę przeć naprzód, muszę stawiać sobie cele i starać się je osiągać. Przede wszystkim też nie mogę zapomnieć o tych wszystkich cudownych ludziach, którzy mnie wspierali w gorszych momentach, nie pozwolili mi upaść, tylko podawali pomocną dłoń nawet w formie zwykłej rozmowy.