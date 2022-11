Nowi partnerzy systemu e-TOLL. W jakich aplikacjach można kupić e-bilet autostradowy? LISTA Krzysztof Dunaj

Paweł Dubiel

Do sieci dystrybucji e-biletu autostradowego dołączyli nowi partnerzy. Są to firmy Neptis S.A. z aplikacją Yanosik oraz Autokonto Sp. z o.o. z aplikacją Autokonto. Co to oznacza dla kierowców?