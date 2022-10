Nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2023 roku. Jak zmiany oceniają Polacy?

Nowelizacja Kodeksu pracy od 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie unijnych regulacji na początku 2023 roku nastąpią zmiany w Kodeksie pracy. Od przyszłego roku pracownik zatrudniony na umowie o pracę, będzie miał prawo do równoległego zatrudnienia, wykluczając umowę o zakazie konkurencji. Zmiany gwarantują dodatkowe przerwy w pracy, możliwość szkoleń na koszt pracodawcy niezbędnych do wykonywania zawodu. Dodatkowo pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy kobietom w ciąży, osobom występującym o urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski do dnia jego zakończenia. Aktualizacja będzie dotyczyć też możliwości pracy zdalnej.