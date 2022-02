Nowe technologie w obliczu wojny. Prof. Jan Kreft: Warto wiedzieć, gdzie i komu zostawia się swoje dane Kamil Kusier

24 lutego 2022 roku o godzinie 3:45 czasu polskiego Rosja zaatakowała Ukrainę. Zanim jednak do tego doszło m.in. na Google Maps można było zaobserwować ruchy armii rosyjskiej. Zbiegło to się również w czasie z blokadą kont w mediach społecznościowym, w tym na Twitterze, które na bieżąco informowały w sieci o przemieszczaniu się żołnierzy Władimira Putina. Jak tłumaczy profesor Jan Kreft, medioznawca, prezes Instytutu Eugeniusza Kwiatkowskiego, nie można się w tym procederze doszukiwać przypadku, to jednak informacji o działaniach czynników zewnętrznych nie było, zaś sami administratorzy serwisów społecznościowych również nie wydali komunikatu.