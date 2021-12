Nowe świadczenie rodzinne. Zobacz, czy dostaniesz 400 zł na dziecko

Dofinansowanie do opieki będzie wynosiło nie więcej niż opłata ponoszona przez rodziców i będzie to maksymalnie 400 zł miesięcznie. Rodzice nie będą otrzymywać pieniędzy do ręki, świadczenie będzie wypłacane instytucji sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Co ważne, pieniądze będą wypłacane niezależnie od dochodu, nie trzeba będzie spełnić żadnego kryterium dochodowego. Środki będą jednak wypłacane tylko na te dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (12 tys. zł na dziecko).

- To znaczy, że rodzice będą mogli otrzymać 400 zł dofinansowania na dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie – twierdzi prawniczka Joanna Przydacz-Karaczewska, ekspertka m.in. od prawa podatkowego. - Z pomocy będą też mogli skorzystać rodzice na drugie lub kolejne dziecko, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, pod warunkiem, że nie został przyznany na to dziecko Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Chodzi tu o sytuację, gdy do żłobka trafia dziecko przed 12. miesiącem życia dziecka.