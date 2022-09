"Nowa Warszawska". Zmiany w organizacji ruchu na al. Havla w Gdańsku 15.09.2022 r. Północna część ul. Warszawskiej będzie jednokierunkowa

- W związku z koniecznością prowadzenia prac w rejonie wyspy centralnej skrzyżowania al. Havla – ul. Nowa Warszawska oba pasy do zawracania na al. Havla pozostają zamknięte - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Jednocześnie ruch pojazdów od strony ul. Cedrowej i od strony ul. Łódzkiej w kierunku do al. Havla poprowadzony zostanie południową jezdnią ul. Warszawskiej. Jezdnia północna ul. Warszawskiej będzie jezdnią jednokierunkową jednopasmową z zakazem skrętu w lewo w kierunku ul. Łódzkiej. Dojazd do osiedla w rejonie ulic Przemyska, Płocka, Ciechanowska, Kozacza Góra jest możliwy poprzez prawoskręt z al. Havla w rejonie skrzyżowania z ul. Wilanowska – al. Havla.