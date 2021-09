W Gdańsku trwa budowa Nowej Warszawskiej. To połączenie tramwajowe usprawni komunikację w mieście [ZDJĘCIA]

W znacznie większym stopniu ma zostać również wykorzystana pętla autobusowo-tramwajowa Ujeścisko, która obecnie służy jako punkt przejazdowy dla autobusów linii dziennych 115, 120, 156, 164, 174 oraz linii nocnych N2 i N4 i przystanek końcowy dla niektórych tramwajów obsługujących linię 12.

Kluczowa wydaje się być zmiana linii autobusowej 120, która obecnie kursuje z Siedlec na ul. Stężycką. Według wstępnych informacji linia ta ma zostać wydłużona aż do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana Brzechwy znajdującej się przy ul. Otomińskiej 72 w Gdańsku., co będzie również sporym ułatwieniem dla mieszkańców Kiełpina Górnego, którzy do tej pory mogli korzystać jedynie z linii 168 i linii 268, która dowoziła ich do stacji Pomorskiej Kolei Metropolitarnej "Kiełpinek".