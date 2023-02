Nowa Lewica w Gdyni zbierała podpisy pod projektem ustawy o rencie wdowiej

- Ta ustawa jest ważna dla wszystkich Polaków, ponieważ określa zasady postępowania po śmierci współmałżonka - mówi Marcin Strzelczyk, przewodniczący Nowej Lewicy w Gdyni. - Dzisiejsza sytuacja nie zadowala nikogo. Chcemy, aby po śmierci współmałżonka można było wybrać wyższą emeryturę. Jeżeli żona ma niższą emeryturę, to po śmierci męża będzie mogła przejąć jego świadczenie emerytalne i zachować 50 proc. swojego. Pozwoli to pomóc seniorom, szczególnie po tej traumie jaką zawsze jest śmierć swojego współmałżonka. Zbieramy 100 tysięcy podpisów do końca marca bieżącego roku, potem złożymy projekt do laski marszałkowskiej. Zależy nam, aby był to obywatelski projekt ustawy. Spowoduje to, że ten projekt nie będzie schowany do zamrażalki sejmowej. Przed wyborami, w Sejmie, powinna odbyć się debata nad zapisami ustawy o rencie wdowiej. Dzisiaj wychodzimy z tym do mieszkańców Gdyni, to projekt ponadpolityczny, który dotyczy każdego z nas.