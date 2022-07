Nikola Grbić, trener polskich siatkarzy: Musimy grać solidną siatkówkę, na którą się wszyscy zdecydowaliśmy

Faza interkontynentalna Ligi Narodów zakończona. Polska z bilansem 10-2 była jedną z najlepszych ekip. Jak ocenia pan ostatni turniej w Ergo Arenie?

To był dobry turniej w naszym wykonaniu. Mam po nim dużo informacji zwrotnych od każdego. Muszę teraz przeanalizować wszystkie trzy turnieje. Mamy więcej danych, niż na początku. Mamy pewne wskazania, ponieważ zobaczyliśmy coś, co chcieliśmy jeszcze sprawdzić w statystykach i nagraniach wideo. Myślę, że mam jasny pomysł na to, gdzie jeszcze musimy popracować, aby być lepszym, bardziej dokładnym. Kiedy zdecydujemy się na pewne rozwiązania taktyczne, muszę być pewny, że jestem odpowiednio zrozumiany. Inna sprawa to podejście techniczne, ale są to drobne rzeczy do zmiany. Niektóre sprawy trzeba tylko dopasować, aby funkcjonowały lepiej.

Próbował pan dotychczas różnych rozwiązań w trakcie meczów: podwójnych zmian, zmian taktycznych na zagrywkę. Czy jest pan zadowolony z tych ruchów?

Osiągnęliśmy etap finałów w Bolonii. Dla mnie niektóre mecze były zupełnie normalne. Rozumiem, że spotkania z taką Słowenią nie dla wszystkich takie są. W finałach Ligi Narodów będą podobne zmiany w trakcie meczów. Testowaliśmy to. Kiedy coś nie idzie po naszej myśli, wtedy uruchamiamy zawodników z ławki, którzy mają swoje zadania. Ta pomoc się przydaje. To ogólnie bardzo dobrze, kiedy ma się długą ławkę rezerwowych. Nie korzystałem z tych rozwiązań cały czas. Chciałem mieć jednak odpowiedź, czy wchodzący wiedzą, co mają wykonać na boisku. Musicie zrozumieć, że zawsze gram o wygraną. To był jednak moment, w którym chciałem polepszyć nasz poziom, nawet jeśli w pewnych momentach musielibyśmy z tego powodu dodatkowo walczyć.