Bartosz Kurek: Nie dotknęliśmy jeszcze naszego maksimum. Czasem potrafimy przez fragment meczu to zaprezentować

Wygraliście w pięknym stylu 3:1 ze Słowenią w Ergo Arenie. Kibice chyba nie musieli drżeć o wynik ani przez chwilę, prawda?

Absolutnie nie było tak, że w jakimkolwiek momencie tego spotkania mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Słoweńcy cały czas wracali, nawet jeśli mieliśmy dużą przewagę. Do momentu, aż ostatnia piłka nie spadła na parkiet, musieliśmy mocno walczyć o zwycięstwo. Fajnie, że się nam udało, bo to jest przeciwnik z najwyższej półki.

W ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów trafiacie na Iran. To dodatkowa mobilizacja i szansa rewanżu za ostatnią przegraną?

Nie, bo wyszlibyśmy tak samo zmotywowani na każdego. Dobrze z tego względu, że wiemy, czego się po nich spodziewać. Wiemy też, że jeśli nie wejdziemy na najwyższe obroty, to nie ma co marzyć o zwycięstwie. Myślę, że to będzie wyrównane spotkanie. Mam nadzieję, że wyjdziemy z niego zwycięsko.