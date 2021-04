Niezwykłe odkrycie na cmentarzu w Pruszczu Gdańskim! Podczas prac odsłonięto dawne grobowce

- Prace w tym miejscu zostały wstrzymane, wezwano archeologa - mówi Bartosz Gondek, kierownik Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim. - To jest teren, który jest w strefie ochrony archeologicznej stanowisk rzymskich bardzo cenny, więc przy każdych pracach w tym miejscu jest nadzór archeologa. Te grobowce, które zostały odnalezione, wszystkie są już ekshumowane. Odbyło się to ponad 20 lat temu podczas likwidacji cmentarza. To, co jest to w zasadzie tylko ich konstrukcja. Jeśli chodzi o elementy nagrobków, to zostaną zabezpieczone i powinny trafić do lapidarium.