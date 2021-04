Bursztynowa Komnata odnaleziona? Trwają badania wraku Karlsruhe. Jest dokładny obraz spoczywającego na bałtyckim dnie statku

Bursztynowa Komnata odnaleziona? Zbadali robotem wrak statku Karlsruhe. Sporo wskazuje, że na pokładzie były drogocenne przedmioty

Zakończyła się kolejna wyprawa do wraku statku "Karlsruhe". Wokół zatopionej jednostki ekspedycja grupy nurków Baltictech i Tomasza Stachury zlokalizowała m.in. szczątki, które mogły być niegdyś drogocennymi przedmiotami. Co ciekawe, około 500 metrów od "Karlsruhe" odnaleziono inny wrak. Przypomnijmy, wg wstępnych ocen, to na pokładzie "Karlsruhe" mogła być transportowana legendarna Bursztynowa Komnata.