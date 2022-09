Nieudana inauguracja sezonu w wykonaniu Suzuki Arki Gdynia. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk lepsi po horrorze

Jeszcze parę miesięcy temu z Gdyni dochodziły głosy, ze klub może nawet przestać istnieć. Ostatecznie udało się znaleźć nowego sponsora tytularnego i drużyna mogła w spokoju przygotowywać się do sezonu. Inauguracja wyszła tak sobie, natomiast trzeba brać pod uwagę, że gdynianie rywalizowali z bardzo mocną drużyną ze Słupska, w dodatku na terenie rywala. Czarni to rewelacja poprzedniego sezonu, zwycięzca fazy zasadniczej, choć w play-offach akurat poszło średnio i ostatecznie zakończyli rozgrywki na czwartym miejscu.

Czwartkowy mecz stał jednak na bardzo niskim poziomie. Zawodnicy obu drużyn rzucali na skuteczności równo 36 proc., co jest wynikiem dość kiepskim. Bardziej odczuli to żółto-niebiescy, którzy w czwartej kwarcie rzucili się do odrabiania strat, doszli rywala na jeden punkt po dystansowym trafieniu Harrisa. Później jeszcze rzut na wagę zwycięstwa miał Musić, lecz spudłował zza linii. Można chwalić zespół Krzysztofa Szubargi za grę do końca, ale ostatnie sekundy były rozegrane po prostu bardzo źle.