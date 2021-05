Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec już niedługo w Gdyni. Będzie jedyną taką placówką na Pomorzu

Od 2017 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Latawiec działa w Sopocie, gdzie wspólnie uczą się dzieci bez trudności oraz dziećmi z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedowidzące, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnością ruchową.

– Nie mam wątpliwości, że udostępnienie szkole Latawiec budynku przy ul. Wachowiaka 6 jest dobrą propozycją. Ta placówka, jedyna w naszym regionie o takiej specjalizacji nauczania, w pełni odpowiada na potrzeby najmłodszych mieszkańców borykających się z trudnościami komunikacyjnymi. A zapotrzebowanie na tego typu usługi w Gdyni jest duże i na pewno będzie rosnąć w najbliższych latach. Zawsze stawiamy na indywidualne podejście do ucznia, szczególnie takiego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i wspieranie go we wszechstronnym rozwoju. To z kolei gwarantuje poprawę jakości życia całych rodzin. Szkoła Latawiec zapewnia indywidualizację procesu kształcenia, na której tak nam zależy. To także szansa dla nieruchomości przy Wachowiaka 6. Budynek mocno niszczeje, a tak dostanie drugie życie. Poprawią się też walory estetyczne dzielnicy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.