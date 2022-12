Nielegalne zbiórki pieniędzy. Jak nie dać się nabrać?

- Portal zbiorki.gov.pl zawiera informacje o wszystkich zbiórkach publicznych prowadzonych na terenie kraju. Łatwy dostęp do informacji dotyczących zarówno zbiórek aktualnie prowadzonych, jak również zbiórek zakończonych (do 10 lat wstecz) zapewnia przejrzystość procesu, co jest pomocne w budowaniu wiarygodności organizatorów zbiórek oraz wspiera ideę dobroczynności. Wszyscy możemy obserwować, w jaki sposób funkcjonują akcje pomocy i jak wartościowe są cele, które są realizowane - mówi st. post. Katarzyna Ożóg