„Niecodziennik” na codzienne problemy. Z pomocą młodym uchodźcom z Ukrainy

Z pomocą młodym uchodźcom z Ukrainy

- Dzieci - to specjalna grupa uciekinierów wcześniej niespotykana i też nieprzeanalizowana w zakresie potrzeb, sposobów na rozwiązywanie tych problemów, potrzeb. To takie wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Ta grupa się wyróżnia wśród ukraińskich uchodźców, jest ich bardzo dużo i mają specyficzne potrzeby i problemy. Stąd mój pomysł na realizację takiego projektu, który pomoże im się tu w nowym miejscu, nowej rzeczywistości, nowej grupie rówieśniczej odnaleźć - mówi Olena Ulianova, prezes Fundacji.

- Od pierwszych dni, kiedy w Pruszczu zaczęli pojawiać się uchodźcy, włączyłam się jako wolontariuszka w pomoc w miejskim punkcie konsultacyjnym i równocześnie w Szkole Podstawowej nr 3 - widząc, że tam pojawiają się ukraińscy uczniowie. Obecnie jest ich już więcej niż 70 osób plus ci, którzy wcześniej chodzili do szkoły. Widać, że dzieci - uciekinierzy potrzebują pomocy, mają trudności w nauce, w kontaktach z rówieśnikami. Brak im motywacji do nauki, nawiązywania przyjaźni, ponieważ cały czas w myślach wracają do domu. Znaleźli się w obcym dla siebie miejscu i to niespodziewanie. Pomyślałam o zorganizowaniu spotkań w takiej grupie, gdzie większość byliby to Ukraińcy, a prowadzącymi byliby dorośli mówiący po ukraińsku i żeby te spotkania były cykliczne. Stąd „Niecodziennik”.