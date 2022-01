Anna Lewandowska: stylizacja. Elegancki garnitur robi furorę. Ile kosztuje? Jaka marka?

Ania na jednym z obozów sportowych, poznała swojego przyszłego męża, Roberta Lewandowskiego . Sportowcy najpierw zaczęli się spotykać, potem zamieszkali razem. Chociaż żyli bardzo skromnie, wcale im to nie przeszkadzało.

Anna Lewandowska: elegancki garnitur. Jak się zaprezentowała?

Anna i Robert pobrali się w 2013 roku. Dzięki ciężkiej pracy sporo osiągnęli – każdy w swoich dziecinach. Lewandowski stał się jednym z popularniejszych piłkarzy na świecie i zdobył mnóstwo nagród. Z kolei jego żona z powodzeniem prowadzi kilka biznesów. Razem z zespołem ekspertów, stworzyła m.in. aplikację Diet&Training by Ann. Motywuje internautów do ruszenia się z kanapy i regularnych treningów, a także do zmienienia diety na zdrowszą. Oferuje im przepisy na smaczne i zdrowe dania.