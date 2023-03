"Nie mogę się niczym zasłonić, jestem na scenie sama ze sobą". Rozmowa z Anną Rau

Anna Rau - ROZMOWA

Rapowany monodram to wyzwanie, wymagające odwagi, jaka była pani reakcja? W zasadzie każde postawienie stopy na scenie wymaga odwa-gi. To jest po prostu inna forma, z którą trzeba się zmierzyć. Bardzo się ucieszyłam, że mogę pracować nad takim tekstem - i to pracować z moimi ulubionymi współtwórcami. Ale czy rap w teatrze to jeszcze nowość? Przed „1989” byli „Inni ludzie” Teatru Barakah, ja też pracowałam już nad podobną formą z grupą teatralną Materia Prima, którą prowadzę w Ośrodku Teatralnym RONDO w Słupsku przy spektaklu „Piosenki przeciwko ludzkości”.

Muzyka Miłosza Sienkiewicza jest interesująca i stanowi świetny podkład do tekstu. Może momentami (jak dla mnie) była za głośna. Warto wkroczyć do tego mrocznego, ale i zabawnego świata, odkryć sekrety Nowej Huty i tajemnicę zbrodni. Z Anną Rau udało nam się porozmawiać.

Co stanowiło problem w pracy nad tym tekstem? W tym przedstawieniu wciela się pani w kilka, jeśli nie, nie kilkanaście postaci.

Dla mnie nie ma problemów na scenie, zawsze jest coś, co trzeba rozwiązać, coś co trzeba „ugryźć”.Jak ugryźć ten tekst, żeby niczego nie udawać, nicze-go nie „nadgrywać”, nie czuć się też sama ze sobą niekomforto-wo. Miałam ogromne wsparcie ze strony reżysera, Tomka Kaczorowskiego, z którym pracowaliśmy nad dramaturgią tak, żebym w tym rwącym flow Sandry Szwarc znalazła siebie. W kilkunastu wersjach - tak, owszem, ale nadal siebie.

Czy to pani pierwszy monodram?

Tak, to jest mój pierwszy monodram w życiu.

Pewnie zaraz usłyszę, że dla pani nie ma problemu, to jednak monodram jest formą trudną, bo jedna osoba musi utrzymać uwagę widzów, przez godzinę. Nie ma dialogów, dużej scenografii.

Ale to właśnie jest fajne. Podoba mi się, że nie mogę się niczym zasłonić, za nic się schować, to jest super , świadomość tego, że jestem sama ze sobą na scenie. Mam siebie, mam tekst, muzykę, szczątkową scenografię, dlatego muszę jej użyć jak najdokładniej, żeby się za nią nie chować, ale żeby ona została wykorzystana. Bardzo lubię minimalizm na scenie. Dlatego podoba mi się to, co Tomek wymyślił, nie ma żadnych „sposobików”, żadnych sztuczek, za którymi można się skryć. Czasem się śmiejemy ze znajomymi, że monodram jest formą terapeutyczną, bo zmusza człowieka do rzetelnego rozmówienia się ze sobą samym, stawienia czoła swoim lękom, czasem przekroczenia swoich granic, a czasem właśnie ich określenia. Poza tym, jak to nie ma dialogów, przecież przez godzinę sama ze sobą rozmawiam.