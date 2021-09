Nie milkną echa po wyroku NSA w Warszawie. Głos w sprawie Westerplatte zabrała również prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz

Jak podkreśla prezydent Dulkiewicz, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w praktyce zwraca Półwysep Westerplatte do zasobu nieruchomości miasta. Decyzja sądu - jak akcentuje prezydent - niezależnego, niezawisłego sądu - ostatecznie uchyla dotychczasowe decyzje ministra w tej sprawie.

- W obecnym stanie prawnym miasto powinno przejąć odpowiedzialność za to, co dzieje się na Westerplatte. Ale to nie powód do zaniechania prowadzonych już prac, zarówno przy budowie muzeum, a także nowego cmentarza. Jednak zgodnie z orzeczeniem NSA prace te powinny być prowadzone w sposób zgodny z prawem i na podstawie warunków wskazanych w decyzji. Ta decyzja sądu nie oznacza, że na spornym terenie pojawią się zasieki albo że moja administracja uniemożliwi dalsze prace. Nie tego oczekuje od nas historia. Nie to należy się polskim żołnierzom walczącym pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego! - zwraca uwagę gospodarz Gdańska.