Nic dwa razy się nie zdarza. Siatkarze Trefla Gdańsk nie powtórzyli więc swojego wyczynu w starciu ze Skrą Bełchatów ZDJĘCIA

Trefl Gdańsk - PGE GiEK Skra Bełchatów 11.02.2024

- Prawda jest taka, że w dwóch ligowych meczach przespaliśmy troszeczkę początek. Ze Skrą tak było i w meczu i w tie-breaku. A w tie-breaku od 1:4 jest ciężko jest znowu wrócić. Generalnie można powiedzieć, że powalczyliśmy i znowu wróciliśmy, ale zdecydowanie musimy zmienić troszeczkę nasze podejście do meczu. Zaczęliśmy wolno. Brakowało nam energii, odwagi. Czuje się takie coś od razu. A potem kosztuje to więcej energii, niż prawidłowe wejście w mecz. To później boli, kiedy od razu nie pokazuje się swojego potencjału - ocenił ten piąty już w sezonie pięciosetowy mecz Lukas Kampa , rozgrywający Trefla.

Powody do zadowolenia miał z kolei Bartłomiej Lipiński. Przyjmujący bełchatowskiej Skry reprezentował barwy gdańskich "lwów" w latach 2020-2022.

- Zawsze pozytywnie wraca się do tej hali. Cieszę się, że w końcu udało się tutaj wygrać, bo w ostatnich dwóch latach było o to ciężko. Mam same fajne wspomnienia z tego miejsca i dzisiaj udało się dopisać kolejne. Graliśmy mieszaną siatkówkę. Mieliśmy wzloty i upadki. Zespół z Gdańska w pierwszych dwóch setach nie zagrywał, a później zaczął trochę atakować i podbijać nasze piłki. Ostatecznie dopisujemy dwa punkty do tabeli, które były nam bardzo potrzebne, żeby dostać się do play-offów. Wiedzieliśmy, że Trefl charakteryzuje się dobrą zagrywką i jest mocny w ataku. Dlatego my też staraliśmy się ich odrzucić od siatki. Na szczęście się to udało - powiedział po meczu Bartłomiej Lipiński.