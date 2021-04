Natalia Szroeder i Ralph Kaminski w duecie, który robi furorę. "Przypływy" skradły serce słuchaczy

"Nie mogłam wymarzyć sobie piękniejszego prezentu na 26 urodziny. Nigdy z taką niecierpliwością nie czekałam na ten dzień" - napisała na Instagramie Natalia Szroeder. To wokalistka pochodząca z Kaszub, której kariera mocno ostatnio przyspiesza.

20 kwietnia, w dniu swoich 26 urodzin, Natalia podzieliła się z fanami swoim najnowszym utworem pt. "Przypływy". Śpiewa go w duecie z Ralphem Kaminskim. Co ciekawe, słowa do tego utworu napisał tata Natalii - Jaromir Szroeder.

Natalia o wyjątkowej historii tej piosenki tak opowiada: "Pewnego późnowiosennego wieczoru, w ubiegłym roku, napisaliśmy z Archie Shevskim melodię. Pamiętam, jacy byliśmy nią podekscytowani. Pełna emocji wysłałam tę roboczą wersję moim rodzicom. Następnego dnia dostałam wiadomość od taty - zakochał się w tej melodii równie mocno jak my i natchniony dźwiękami, napisał wiersz. Ja oczywiście popłakałam się jak dziecko (absolutny klasyk, jeśli o mnie chodzi), dodałam ciut od siebie, odrobinę poprzestawiałam, by zgrywało się z melodią. I w ten sposób powstał tekst do „Przypływów”. Tatku. Kocham. Dziękuje Ci - pisze wokalistka.