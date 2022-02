Natalia Maliszewska wróciła do treningów. Gwiazdy przesyłają słowa wsparcia

- W nic już nie wierzę. W żadne testy. W żadne igrzyska. Jest to dla mnie jeden wielki ŻART.

Natalia Maliszewska była jedną z faworytek do zdobycia medalu w igrzyskach w Pekinie. Chociaż przez długi czas w pocie czoła przygotowywała się do startu, z powodu tego, że test na obecność COVID-19 dał pozytywny wynik, nie wystąpiła na dystansie 500 m w short-tracku .

Natalia Maliszewska: Coś we mnie umarło. W nic już nie wierzę, w żadne igrzyska

Na te słowa zareagowała m.in. Anna Lewandowska, która wspomniany wpis udostępniła na Instagramie. Pokusiła się o krótki komentarz.

Serce pęka!!! Natalia wczoraj miała startować na igrzyskach... Faworytka do medalu...Trzymaj się!

Chociaż Natalia nie wystartowała na dystansie 500 metrów, nadal ma szansę na dobry wynik. Niedawno wróciła do treningów.

W ich trakcie przygotowuje się m.in. do startu na dystansie 1000 metrów. Te szczęśliwe wieści przekazała na Instagramie. Opublikowała zdjęcie, do którego dołączyła krótki podpis.