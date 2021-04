Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia. Jakie pytania znajdują się w formularzu? Spis jest obowiązkowy

Gdańsk w wiosennej odsłonie oczami instagramowiczów! Miasto budzi się do życia! Te widoki napawają nadzieją na cieplejsze jutro

Co roku odwiedzają go tysiące turystów. Niektórzy szukają tu odpoczynku, inni - odrobiny zabawy. Przyciągają ich tutaj żurawie, długie falowce, kolorowe murale czy starówka. Mowa o Gdańsku, który uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w północnej Polsce. Jak wygląda wiosenną porą? Postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na to pytanie na... zdjęciach instagramowiczów. To, co znaleźliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Wiosna, ach to ty!