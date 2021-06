Największe na Bałtyku manewry wojskowe. Rozpoczęła się faza morska. Okręty NATO w akcji! ZDJĘCIA OPRAC.: Łukasz Kamasz

BALTOPS 50 to 50. manewry NATO na Bałtyku. W operacji bierze udział łącznie 18 państw partnerskich. Do Gdyni, gdzie stacjonowały okręty, przypłynęły m.in. okręt U.S. Navy - lotniskowiec USS Theodore Roosevelt, ale i również siły Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Stronę polską w manewrach reprezentuje 3. Flotylla Okrętów im. kmdr. B. Romanowskiego.