Największe miasta w Polsce znajdują się na Pomorzu? Gminy staną się typowo morskie! Które miasto ma teraz największą powierzchnię?

Największym polskim miastem nie będzie już Warszawa!

Obecna powierzchnia stolicy Polski wynosi 517,2 km kwadratowe. To niemal dwukrotnie więcej niż wynosi powierzchnia Gdańska. Zmieni się to jednak w chwili przyjęcia uchwały przez Radę Miasta Gdańska, a to nastąpić powinno już na początku 2023 roku.

- Jako radni będziemy mieli okazję głosować nad projektem uchwały w sprawie konsultacji dotyczących zmiany granic miasta Gdańska. Zmiany te wynikają z uregulowań ustawowych oraz porozumienia między powiatami – zaznacza radny PiS Przemysław Majewski.

Zmiany, o których wspomina radny PiS, wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów jeszcze z 30 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej. W 2018 roku gminy podpisały stosowne porozumienie w tym zakresie.