Najstarsza mieszkanka Niedamowa Pani Franciszka Maliszewska świętowała urodziny!

Najstarsza mieszkanka Niedamowa

W Niedamowie w gm. Kościerzyna nadarzyła się doskonała okazja do świętowania. Otóż urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka sołectwa Niedamowo - Pani Franciszka Maliszewska.

Pani Franciszka 9 marca 2023 r. skończyła 97 lat. Uroczystość ta nie mogła się obyć bez gratulacji ze strony przedstawicieli władz lokalnych. Z życzeniami do jubilatki udała się sołtys Niedamowa Danuta Szczepańska.

Ta wizyta była okazją nie tylko do tego, by Pani Franciszce życzyć wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia, ale także porozmawiać o życiu i bogatym doświadczeniu.