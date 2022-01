Najsilniejszy wiatr w Europie 17 stycznia 2022 roku odnotowano w Polsce

Mocny wiatr i liczne zderzenia atmosferyczne w ostatnim czasie dają się we znaki. Na samym Pomorzu od 16 stycznia od godziny 8:00 do 17 stycznia do godz. 17:00 straż pożarna odnotowała 382 interwencje związane z silnym wiatrem. Najwięcej było na ternie powiatu wejherowskiego - 64.

Poza Śnieżką pod względem najsilniejszego powiewu wiatru na podium znalazła się góra Juvvasshøe (166 km/h), która znajduje się w południowej Norwegii. Dodatkowo w pierwszej 10 znalazła się również polska platforma Grupy Lotos Petrobaltic Beta - tam powiewy wiatru sięgały 130 km/h.