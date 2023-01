Najnowsze ostrzeżenie GIS. Sałatka z buraczków i papryki marki VICTUS wycofana ze sprzedaży. Tę partię lepiej omijaj szerokim łukiem

Najnowsze ostrzeżenie GIS - sałatka z buraczków i papryki marki VICTUS wycofana ze sprzedaży

Główny Inspektorat Sanitarny dba o to, by produkty sprzedawane w sklepach, były najwyższej jakości i przede wszystkim nie szkodziły konsumentom. Dlatego co jakiś czas publikuje nowe ostrzeżenia, które mają przestrzec kupujących przed niewłaściwymi produktami.

Najnowsze ostrzeżenie GIS dotyczy sałatki z buraczków i papryki marki VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. j. Firma poinformowała o konieczności wycofania jednej z partii produktu.