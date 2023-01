Najnowsze ostrzeżenie GIS. Ciastka dla dzieci Unicorn Wheels zostały wycofane ze sklepów Tedi. Wszystko przez substancje rakotwórcze

Ciastka dla dzieci wycofane ze sklepów Tedi

Główny Inspektorat Sanitarny dba o to, by produkty sprzedawane w sklepach, były najwyższej jakości i przede wszystkim nie szkodziły konsumentom. Dlatego co jakiś czas publikuje nowe ostrzeżenia, które mają przestrzec kupujących przed niewłaściwymi produktami.

Najnowsze ostrzeżenie GIS dotyczy ciastek dla dzieci, które można nabyć w sieci sklepów Tedi. Mowa o Unicorn Wheels. Dwie partie produktów, które sprzedawano w ostatnich miesiącach, mogą zawierać substancje kancerogenne i genotoksyczne