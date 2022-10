Najlepszy przepis na zupę dyniową. Tak robią to gwiazdy. Zupa dyniowa według Adamczyka, Starmach, Wachowicz Maja Czech

Jesień to czas dyni i wszystkiego, co z nią związane. Używa się jej zarówno do dekoracji jak i do tworzenia znakomitych dań wytrawnych i słodkich. Jednym z najpopularniejszych jest oczywiście ponadczasowa zupa dyniowa. Gwiazdy mają na nią swój sposób!