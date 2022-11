Memy po meczu Argentyna - Arabia Saudyjska 22.11.2022 r. Musicie zobaczyć te memy, uśmiejecie się. "Leo Messi: Co tu się właśnie odwaliło"

To ogromna sensacja. Argentyna, jeden z głównych faworytów do gry w finale, przegrała z Arabią Saudyjską. Internauci nie mogli przejść obok tego obojętnie.

- Musimy pokazać, że jesteśmy prawdziwą drużyną. Nie może być żadnych wymówek. Musimy być zjednoczeni i podnieść się po tej porażce. Musimy naprawić to, co zrobiliśmy źle. Czuję się dobrze, ale jestem rozczarowany przez wynik. Wiemy, że pokonując Meksyk znów poczujemy się komfortowo, powiedzieliśmy też sobie, że musimy wygrać każdy kolejny mecz. Trzy gole dla dla nas padły ze spalonego. Gra zespołu wyglądała bardzo dobrze i nie spodziewaliśmy się, że możemy przegrać to spotkanie - mówił po meczu Leo Messi.