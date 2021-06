"Najdroższy parking w Polsce" znów w ogniu krytyki! Gdzie taniej parkować w okolicach zamku w Malborku? Turyści wydzwaniają do muzeum

Jak podkreślał dyrektor, z troski o jakość powietrza i eliminację źródeł hałasu muzeum wolało zrezygnować z prowadzenia własnych parkingów, choć w przeszłości zajmowało się taką działalnością. Nie była to decyzja łatwa, bo oznaczała utratę dochodów.

Ale choć samo muzeum stara się zmotoryzowanych wypchnąć jak najdalej, to jednak, jak mówił dyrektor, „tuż pod zamkiem są zlokalizowane parkingi, które zachęcają do tego, żeby turyści wjeżdżali jak najbliżej”. A potem...

Co trzeci telefon do muzeum od gości, którzy już nas odwiedzili, dotyczy cen parkingów zlokalizowanych najbliżej zamku. Ja wiem, że to jest temat trudny, temat, który pojawia się co roku. Na szczęście władze miasta wykonały pewne ruchy związane z parkingami w Kałdowie i my się z tego bardzo cieszymy. Natomiast naprawdę trzeba działać wszelkimi możliwymi sposobami, żeby nasi goście nie byli traktowani jako ofiary z działalności łupieżczej, bo tak się czują, gdy przyjeżdżają i płacą naprawdę olbrzymie pieniądze za parkingi. I to często dominuje ich wspomnienia z tego miejsca – podkreślał Janusz Trupinda.