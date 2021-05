Muzeum Zamkowe w Malborku. Co myślą o nim turyści? Sprawdziliśmy opinie

Można też znaleźć wskazówki dla tych, którzy jeszcze nigdy nie odwiedzili malborskiego zamku. Lepiej, by wiedzieli, że wizyta wymaga czasu, nie da się go poznać w ciągu kwadransa .

Sezon turystyczny 2021 r. rozkręca się bardzo powoli. Zajrzeliśmy do opinii użytkowników Google na temat Malborka i zamku , które pojawiły się w maju tego roku. To wtedy nieśmiało zaczęli przyjeżdżać do Malborka pierwsi goście. Komentujący napisali je już po wizycie w Muzeum Zamkowym . Jak myślicie, co napisali?

Krzyżacy, którzy przed wiekami zbudowali ten monumentalny obiekt, już tego nie przeczytają. Ale niektóre uwagi są kierowane pod ich adresem. - Niesamowite miejsce, potężna budowla, która z każdym kolejnym krokiem zadziwia swoją potęgą i ogromem . Grubość murów, ilość bram i krat, które blokują dostęp do kolejnego miejsca robi wrażenie. Nic dziwnego, że nigdy nie został zdobyty walką. Polecam każdemu kto jeszcze tam nie był – zachęca do odwiedzin turysta.

Ktoś, kto zwiedzał zamkowe wnętrza nie pierwszy raz, dostrzega, jak się zmieniają, by sprostać oczekiwaniom współczesnych turystów.

- Muzeum zmienia się na plus, jeszcze kilka lat temu były tylko puste ściany, takie typowo polskie muzeum. Było nudno. Teraz naprawdę wygląda to o niebo lepiej. Tak więc - makiety, manekiny - to robi wrażenie – recenzuje turysta.

Rewelacja. W końcu to muzem/zamek jakoś wygląda w środku. W kuchni wrzucili stoły z makietami jedzenia i tego mi zawsze brakowało. Podobnie powinny wyglądać te wszystkie refektarze - tam również mogliby wstawić stoły z imitacją jedzenia. Czekam aż w dormitorium wstawią sienniki z manekinami Krzyżaków, do tego dźwięki chrapania i puszczanych bą... ów – radzi żartobliwie inny.

Miasto przy zamku. Ostrzeżenia dla zmotoryzowanych

Kto dociera do muzeum, musi minąć także część miasta. A ono wypada trochę blado.

- Największy zamek na świecie! Robi wspaniałe wrażenie! Obecnie ze względu na pandemię zwiedzanie jest ograniczone do ok. 1,5 godziny z przewodnikiem, a samemu można zwiedzać do godz. 18. Polecam odwiedzić, bo naprawdę warto, mało jest tak wyjątkowych obiektów nie tylko Polsce, a chyba nawet w Europie. Myślę że będziemy wracać do zamku malborskiego – zachwyca się turysta. - Natomiast sam Malbork jest miastem trochę zaniedbanym architektonicznie, ponieważ obok Starego Miasta wyrastają bezstylowe zapewne peerelowskie blokowiska.