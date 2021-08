Najdroższe nieruchomości 7 kontynentów. Czy wystarczy wygrać w Lotto i Eurojackpot, by je kupić? Sprawdź! Aleksandra Chomicka

Najdroższe nieruchomości 7 kontynentów. Czy wystarczy wygrać w Lotto, by je kupić? Sprawdź >>> www.sothebysrealty.com/Canva Zobacz galerię (9 zdjęć)

Gracz z Polski w piątek, 13.08.2021 r. rozbił bank w loterii Eurojackpot. Wygrana padła w woj. śląskim w pow. bieruńsko-lędzińskim. Polak podzielił się główną wygraną z graczem z Finlandii: do spółki rozbili kumulację w Eurojackpot, zgarniając ponad 206 mln złotych! Cztery dni później „jubileuszową”, bo trzydziestą główną wygraną w Lotto, odnotowaliśmy w Gdańsku. Tutaj szczęśliwy gracz ma do odebrania sześć razy mniej pieniędzy niż rodak ze Śląska. Tym razem kumulacja wyniosła niemal 14 mln złotych. Ponieważ to nieruchomości uważane są za najlepszą lokatę kapitału – sprawdziliśmy, czy takie wygrane pozwalają kupić najdroższe apartamenty w Trójmieście i na świecie.