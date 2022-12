Najciekawsze memy o finale mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Francją. Uśmiejesz się z kreatywności internautów

Memy po meczu finałowym Argentyna - Francja

Wielki Lionel Messi i rozpędzona Argentyna oraz Kylian Mbappe i broniąca tytułu mistrzowskiego Francja, a pomiędzy nimi Szymon Marciniak i polski zespół sędziowski wielkiego finału mistrzostw świata 2022. Zakończenie mundialu w Katarze miało swoje zwroty akcji. Znakomicie w ten mecz weszli Argentyńczycy, którzy nie pozwolili Francuzom praktycznie na nic w pierwszej części rozgrywanego w niedzielę, 18 grudnia 2022 roku meczu. Kolejnego gola - z rzutu karnego - zdobył Messi, który przeszedł do historii jako pierwszy piłkarz, który zdobywał bramki w każdym etapie turnieju. Sytuacja zmieniła się w końcówce spotkania, kiedy to w końcu obudził się Mbappe i dwoma trafieniami przywrócił "do żywych" Trójkolorowych.

