Wojciech Szczęsny jak Jan Tomaszewski. Internet w euforii po zwycięstwie Polski nad Arabią Saudyjską MEMY

Memy po meczu Polska - Arabia Saudyjska na mundialu w Katarze 2022

W listopadzie 2022 roku na mistrzostwach świata w Katarze najważniejszym piłkarzem w reprezentacji Polski jest... Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu i naszej drużyny narodowej zaliczył już dwa spotkania "na zero". W meczu z Arabią Saudyjską rozgrywanym w sobotę, 26 listopada dwoił się i troił. Przede wszystkim obronił jednak rzut karny wykonywany w doliczonym czasie pierwszej połowy przez Salema Al Dawsariego. Dodajmy, że mowa o rzucie karnym podyktowanym w kontrowersyjnych okolicznościach, po rzekomym faulu Krystiana Bielika.

Pierwszy raz w historii występów naszych piłkarzy na mistrzostwach świata w XXI wieku mamy więc sytuację, że po dwóch spotkaniach grupowych nie myślą już wyłącznie o powrocie do kraju. Ba, biało-czerwoni nadal liczą się w grze o wyjście do fazy pucharowej. Po remisie 0:0 z Meksykiem i zwycięstwie 2:0 nad Arabią Saudyjską wiele będzie zależeć od meczu ostatniego - z Argentyną, czyli faworytem grupy C.