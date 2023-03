Nagrody Sucovia wręczone! Ks. Krzysztof Sagan z nagrodą specjalną Burmistrza Żukowa

Nagroda Sucovia w czterech kategoriach

Do wręczania statuetek Sucovia burmistrz Wojciech Kankowski zaprosił również wojewodę Dariusza Drelicha oraz Witolda Szmidtke , przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie. Gdy panowie pojawili się na scenie, prowadzący galę - Bożena Olechnowicz i Robert Silski oznajmili, iż w tym roku nie wytypowano nominowanych do nagrody, ale od razu spośród wszystkich zgłoszeń wybrano laureatów.

Kategoria Kultura - laureatka Aleksandra Hinc

Kategoria Sport - laureat Marek Siemborski

Kategoria Inicjatywy Społeczne - laureatka Joanna Lewandowska

Kategoria Edukacja - laureatka Helena Hinz

Nagroda Burmistrza Gminy Żukowo - Ks. Krzysztof Sagan

- Gmina Żukowo ma szczęście do niezwykłych, zaangażowanych w swoją pracę i pasje osób - mówił burmistrz Kankowski. - Taką osobą na pewno jest ksiądz Krzysztof Sagan, człowiek, który odmienił nie tylko nasz kościół poklasztorny i jego otoczenie. Ta nagroda jest przede wszystkim za to, jak odrestaurował, a w zasadzie stworzył od podstaw nasze muzeum przy kościele ponorbertańskim. I za to chciałbym w sposób szczególny podziękować, bo to wyjątkowy sposób promocji naszej gminy.