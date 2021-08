Nadmierna prędkość, jazda na zderzaku i...pająk na szybie. Niespokojne dwa tygodnie na pomorskich drogach

Do czołowego zderzenia aut doszło tymczasem w sobotę 14 sierpnia 2021 r. około godz. 5.10 wczesnym rankiem na drodze krajowej nr 25 w Gwieździnie nieopodal Człuchowa. - W wyniku zderzenia cztery osoby zostały zabrane do szpitala. Funkcjonariusze apelują, aby robić przerwy podczas dłuższych podróży i dostosować prędkość do panujących warunków atmosferycznych i własnych umiejętności – relacjonują policjanci z „drogówki”, a wiele wskazuje, że brak zachowań, o które apelują mógł spowodować dramatyczną sytuację.

KWP w Gdańsku