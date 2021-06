Nadciśnienie - problem zdrowotny 10 mln dorosłych Polaków. Co czwarty zdiagnozowany nawet nie realizuje pierwszej recepty

Jacek Wolf: Szacujemy, że to zdrowotny problem ponad 10 mln dorosłych Polaków. To potężne obciążenie dla systemu oraz budżetu ochrony zdrowia, szczególnie kosztowne jest leczenie jego powikłań. Gdybyśmy teraz zlekceważyli ten problem, to konsekwencje tego widoczne będą już po paru latach.



Większość z nas podczas pandemii przybrała na wadze...

J.W.: Dlatego ten rok nie był dobry dla zdrowia Polaków. Przybyło nam średnio kilka kilogramów, ponieważ prowadziliśmy - nazwijmy to -„hedonistyczny” styl życia, spożywaliśmy mniej zdrowego pożywienia, za to więcej wysokoprocentowego alkoholu i już po roku pandemii widać tego konsekwencje. Nie mamy jeszcze precyzyjnych danych i nie wiemy, jaką mamy kontrolę nadciśnienia tętniczego, spróbujemy to oszacować w najbliższym czasie, jednak już przed pandemią nie było dobrze. Badania epidemiologiczne, na których bazujemy i na których państwo buduje politykę związaną z leczeniem nadciśnienia tętniczego, są z 2011 i 2014 roku. Wynika z nich, że jeszcze przed pandemią 60 proc. pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym nie leczyło się na tyle skutecznie, by osiągnąć prawidłowe wartości ciśnienia. Kilkanaście miesięcy pandemii mogło sytuację epidemiologiczną tylko pogorszyć. Mieliśmy gorszy dostęp do lekarzy, wizyty w formie teleporad, lekarze często odraczali w czasie włączenie nowoczesnego, skutecznego leczenia lekami złożonymi obniżającymi ciśnienie tętnicze i teraz musimy to wszystko nadrobić. Pandemia nie tylko zamknęła nas w domach, ale również pacjenci powchodzili do, nazwijmy to, jaskini emocjonalnej; nie radzili sobie z emocjami, częściej sięgali po używki, pogorszyła się jakość snu i liczba osób cierpiących na bezsenność, a to wszystko również negatywnie wpływa na nasze zdrowie zarówno somatyczne, jak psychiczne.