Na rynku brakuje miodu. Ciepła zima, chłodna wiosna i kapryśne lato nie służą pszczołom. Ile kosztuje miód?

Miód w tym roku to prawdziwy skarb i to nie tylko ze względu na walory zdrowotne, ale przede wszystkim z powodu braku na rynku. Stał się on towarem wręcz deficytowym. Nawet najstarsi pszczelarze nie potrafią jednoznacznie powiedzieć, co się wydarzyło, że miodu jest jak na lekarstwo. Winą za taki niedobór można by obarczać pogodę, ale ta w różnych regionach Polski różnie się kształtowała, a tymczasem miodu brakuje wszędzie. - Nikt z nas nie wie, co się właściwie wydarzyło - mówi Maria Miłoszewicz-Cichocka, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. - Rośliny kwitły, pszczoły pracowały, ale nie przyniosły tyle, aby zadowolić pszczelarza. Początkowo myśleliśmy, że na taki stan miały wpływ zimne noce, gdy kwitł rzepak, lub zbyt gorące dni, gdy kwitły lipy. Jednak to nie do końca się sprawdza, gdyż problem jest ogólnokrajowy, a pogoda właściwie nie był najgorsza.

Pszczelarze z południa Polski liczą jeszcze na spadź iglastą. Na Kaszubach może się zdarzyć spadź liściasta, ale jest ona dość rzadkim zjawiskiem. Przede wszystkim we wrześniu powinno być ciepło i muszą wystąpić mszyce. Dodajmy, że spadź często nazywana także rosą miodową to słodka ciecz, zwykle w postaci kropel, występująca na liściach, igłach, zielonych pędach i gałązkach. Wytwarzana jest przez mszyce, czerwce, miodówki i inne owady, a następnie pobierana przez pszczoły i znoszona do ula jak nektar. Ze spadzi pszczoły wytwarzają miód spadziowy. - Taka sytuacja jak w tym roku zdarza się naprawdę rzadko i wciąż zastanawiamy się, co mogło być jej przyczyną - mówi Jarosław Cichocki, specjalista ds. pszczelarstwa w PODR w Lubaniu. - Pod uwagę bierzemy też zmieniający się klimat. Pszczoły to owady, które żyją tu od tysięcy lat i one przystosowały się do naszego klimatu. Tymczasem obecnie mamy dużo cieplejszą zimę, z którą nie do końca dobrze sobie radzą, chłodniejszą wiosnę i bardziej kapryśne lato. Póki co obserwujemy sytuację, a jeśli będzie się powtarzać, wówczas należałoby się zastanowić, co trzeba zmienić.

Tymczasem miód to prawdziwy dar natury. Udowodnione są jego lecznicze właściwości. Ma zastosowanie na wielu płaszczyznach. Jest ceniony w kuchni, ale także przynosi mnóstwo korzyści urodzie. Są w nim zawarte m.in. witaminy z grupy B, witamina C, a także składniki mineralne takie jak potas, żelazo, cynk, magnez. Miody dostarczają także ważnych substancji o działaniu antyoksydacyjnym, których rola polega na neutralizowaniu wolnych rodników, których nadmiar jest przyczyną stanów zapalnych. To także skarbnica składników o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwutleniającym i wzmacniającym, ale należy pamiętać, że sam miód nie wyleczy poważnych schorzeń, a działa wspomagająco. Obecnie jego ceny wahają się od 35 zł do 50 zł za słoik 0,9 l. Sprawdź, jaki miód jest dla ciebie najlepszy

