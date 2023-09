Na osiedlu Budowlanych w Chojnicach powstanie nie tylko nowe boisko. Duże dofinansowanie z Polskiego Ładu

Obecnie przy ulicy Żwirki i Wigury w Chojnicach funkcjonuje plac zabaw i minisiłownia pod chmurką. Obok znajduje się teren oznaczony jako bulodrom. Jest jednak kompletnie zarośnięty. Wiele do życzenia pozostawiają także poszczególne elementy placu zabaw, o walącym się drewnianym plocie nawet nie wspominając. To wszystko ma się zmienić i to w ciągu najbliższych miesięcy.

- Jest to zadanie związane z budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Żwirki i Wigury. Projekt funkcjonuje już od kilku lat i był składany do wielu różnych programów, między innymi dwukrotnie do dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niestety nie udało nam się otrzymać dofinansowania w poprzednich latach, co skutkuje to tym, że dostaliśmy to z Polskiego Ładu edycja PGR – wyjaśnia zastępca burmistrza Chojnic Adam Kopczyński.

W ramach tej inwestycji wybudowane zostanie boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 20 na 40 m, siłownia terenowa o powierzchni 270 m kw. wyposażona w komplet siedmiu typów atestowanych urządzeń do ćwiczeń, plac zabaw z 11 urządzeniami, a także wybieg dla psów.