Na Jeziorze Tuchomskim będzie całkowity zakaz pływania motorówkami

Wedle nowych przepisów na jeziorze obowiązywał będzie całkowity zakaz używania takich łodzi . Wyjątek stanowią jedynie jednostki służb, dzierżawcy obwodu rybackiego w czasie wykonywania czynności rybackich. Po uprzednim zgłoszeniu pływać będą mogli również przedstawiciele klubów i organizacji sportowych w trakcie szkoleń, zawodów, czy regat. W tym ostatnim przypadku obowiązują jednak dodatkowe zastrzeżenia: łodzie mogą być wykorzystywane jedynie do asekuracji zawodników, imprez nie można organizować poza godzinami 10-18, dodatkowo nie bliżej, niż 50 m od brzegów jeziora i kąpielisk. Na dodatek same jednostki mają się poruszać z taką prędkością, by nie wytwarzały fal.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się „za” zaostrzeniem zakazu. Początkowo nowe zasady miały obowiązywać od 2026 r., co argumentowano interesem osób, prowadzących w okolicy ośrodki wczasowe i pensjonat. Podczas posiedzeń komisji zdecydowano jednak, by skrócić vacatio legis o rok. Wobec tego zakaz wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Będą monitorować wpływ zakazu na warunki

W treści uchwały znalazł się również zapis, wedle którego starosta kartuski ma co roku przeprowadzać weryfikację wpływu nowych ograniczeń na warunki akustyczne wokół Jeziora Tuchomskiego. Radny Jacek Fopke był zadowolony z zawarcia tego punktu, wspomniał przy tym, że dobrze by było go poszerzyć o sprawdzanie też bezpieczeństwa. Zakaz nie obejmuje bowiem jednostek z silnikami elektrycznymi, które przecież mają na to bardzo duży wpływ.

Zdaniem Łukasza Galińskiego, radcy prawnego powiatu kartuskiego, dodanie tego zapisu nie byłoby możliwe z racji artykułu ustawy Prawo ochrony środowiska, na jaki powołuje się przygotowana uchwała.