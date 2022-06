Na jakim etapie znajduje się Mevo? OMGGS wystawił na sprzedaż m.in. używane baterie Krzysztof Dunaj

Na początku lutego br. w Europejskim Centrum Solidarności podpisano umowę na nowe Mevo. Firma z Barcelony City Bike Global S.A. zobowiązała się do uruchomienia w 2023 roku systemu 4,1 tys. rowerów w 16 gminach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W Gdańsku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji ponad 2,2 tys. rowerów i 368 stacji. Czy tym razem nie skończy się to upadkiem systemu jak poprzednio? Na jakim etapie znajduje się nowe Mevo?