Na granicy Leszczynek i Grabówka ma powstać osiedle. Nowy plan miejscowy dla gdyńskiego "Pekinu"

- To kolejna sytuacja, która dowodzi tego, że Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jest biurem spełniania życzeń deweloperów - podkreśla Marek Dudziński, gdyński radny PiS. - Przypomnijmy, że Gdynia za swoje, czyli pieniądze mieszkańców, „oczyściła” ten teren z mieszkających tam lokatorów oraz wyburzyła istniejącą zabudowę, tylko po to, aby uchwalić plan, który teraz zmieniliśmy. Rozumiemy, że Gdynia się zmienia, jednak nie możemy zmieniać tak planów zagospodarowania, żeby kompletnie likwidować zaplanowane tam wcześniej działania. W ramach nowego planu znikną placówki oświatowe, które miały powstać w tym miejscu i zmniejszy się natężenie dróg, co oznacza, że przy obecnych wskaźnikach zabudowy będzie można tam postawić więcej budynków przy znacznie gorszym dojeździe. Nie uważam, żeby plan dla tego miejsca, w którym - podkreślmy - nic jeszcze nie powstało, potrzebował ciągłych zmian na gorsze. Od lat w Gdyni obserwujemy, że tego typu zmiany działają wyłącznie na korzyść deweloperów.